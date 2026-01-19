Francoforte: rosso per BMW

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di auto di Monaco
, che tratta con una perdita del 3,58%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BMW
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la casa d'auto bavarese
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 83,36 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 86,84 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 81,18.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)