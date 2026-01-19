Italo sostiene il grande cinema italiano, omaggio a Gabriele Muccino

(Teleborsa) - Dal 29 gennaio, infatti, nelle sale italiane sarà proiettata l'ultima opera didistribuito da 01 Distribution e prodotto da Lotus production con Rai Cinema e Asa Nisi Masa. E proprio in occasione della Giornata Mondiale del Cinema italiano, in programma domani 20 gennaio, Italo omaggiasostenendo l’uscita dell’ultimo film del regista, ambientato tra Roma e il Marocco.na coppia in crisi che, in cerca di cambiamento, decide di intraprendere un viaggio insieme agli amici di sempre, Anna e Paolo e alla figlia adolescente. Tra tensioni irrisolte, segreti e ambiguità, la vacanza metterà in discussione equilibri, certezze, rivelando quanto i rapporti tra i personaggi siano fragili e precari. Il film vede recitare nel cast Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini. Un atteso appuntamento cinematografico al quale i primi 500 utenti che accederanno a Italo RedCarpet potranno partecipare gratuitamente.Attraverso la piattaforma, i viaggiatori Italo potranno partecipare ad un concorso e vincere 500 Buoni Cinema Stardust® (validi nel weekend di uscita del film presso i cinema della rete Stardust® presenti su tutto il territorio italiano). A partire dalle ore 00.00 del 20 gennaio sulla piattaforma dedicata sarà disponibile una pagina dedicata all’iniziativa su cui cliccare per vincere i biglietti e recarsi al cinema.Il concorso si inserisce nel più ampio progetto di promozione della cultura e dello spettacolo di Italo attraverso Italo RedCarpet, la piattaforma realizzata in collaborazione con l’agenzia di entertainment marketing QMI che, tramite contest e mini-games, regala a coloro che si iscrivono esperienze esclusive di cinema, ma anche di musica e arte su tutto il territorio italiano. Decine di iniziative all’anno attivate con partner selezionati e di alto profilo, pensate per coinvolgere differenti target di utenti utilizzandoNon solo, gli iscritti possono vincere anche premi quali