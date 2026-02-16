Leone Film Group, ricavi 2025 in crescita a 45,1 milioni

Leone Film Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Raffaella Leone, ha esaminato iunaudited relativi all'. I dati evidenziano undi, segnando un incremento del 5% rispetto ai 43,1 milioni registrati nel 2024. Secondo la società, tale crescita è riconducibile principalmente all'aumento del fatturato delle produzioni nazionali.L'si è attestato a, mantenendosi sostanzialmente stabile rispetto ai 31,0 milioni dell'anno precedente. Per quanto riguarda la, l'indebitamento netto al 31 dicembre 2025 risulta pari a 67,0 milioni di euro. Questo valore segna un incremento rispetto ai 66,3 milioni di fine 2024 e ai 65,0 milioni del 30 giugno 2025, riflettendo la crescita degli investimenti effettuati nelle produzioni cinematografiche.Gli Amministratori Delegati,, hanno sottolineato come il 2025 sia stato un anno di miglioramento per le unità distribuzione e produzione, dopo le difficoltà causate daglinele dall'incertezza sul tax credit. "Nel 2025 Leone Film Group ha distribuito nelle sale cinematografiche i film "Breathe - fino all’ultimo respiro", "Il mio amico pinguino", "L’illusione perfetta - Now you see me 3" e "Ballerina" mentre per la Lotus è uscito nel mese di febbraio 2025 il film "" che ha avuto un notevole successo raggiungendo un incasso al box office di quasi", hanno dichiarato."Inoltre la Lotus ha ultimato nel 2025 altre 3 produzioni tra le quali il film di"Le cose non dette" ed il nuovo film di"Un bel giorno". La Lotus ha altresì in post produzione due film che usciranno nel 2026, fra i quali il nuovo film di Paolo Genovese "Il rumore delle cose nuove", hanno aggiuto.