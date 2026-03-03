Eventi e scadenze del 3 marzo 2026

Martedì 03/03/2026

(Teleborsa) -- Lefkosia - Riunione informale del Consiglio Affari generali- Roma, Cinema Quattro Fontane - 4ª edizione della manifestazione dedicata al cinema d'impresa con incontri, talk e programmi tematici che affronteranno l'impresa del racconto e della comunicazione. Manifestazione ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria. Il 4 marzo alle ore 19.30 interverrà il ministro Urso- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia. Quest'anno si celebra il 20° anniversario di MWC in Barcellona- Bilancio finanza pubblica della Francia- East End Studios, Milano - Evento della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) dal titolo "Next generation bank. Come eravamo, come siamo, come saremo. I cambiamenti nelle banche nell’era digitale". Interverranno i vertici dell'Abi e di Federcasse, gli amministratori delegati e i responsabili del personale e delle relazioni sindacali dei maggiori gruppi bancari oltre a giornalisti economici di tv e carta stampata- Centro Congressi Assolombarda, Milano - 10ª edizione dell'evento di Assolombarda dedicato al settore della logistica, dello shipping e delle spedizioni, con focus sulle strategie innovative per la competitività del sistema industriale e logistico italiano. Tra gli interventi istituzionali e i panel in programma hanno confermato la loro presenza Edoardo Rixi (Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti), Alvise Biffi (Presidente Assolombarda) e Marco Bucci (Presidente Regione Liguria)09:30 -- Aula de Carli, via Giovanni Durando, Milano - Presentazione della ricerca "La Space Economy italiana nel post PNRR: la sfida della valorizzazione", dell'Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano09:30 -- Cinema Quattro Fontane, Roma - In occasione del Premio Film Impresa, il Presidente Giampaolo Letta e Alessandra Calise, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo FS dialogheranno sulla promozione di forme innovative di comunicazione d'impresa capaci di interpretare i cambiamenti contemporanei e diffondere i valori che guidano l’azione aziendale. Verrà, inoltre, proiettato il documentario "Andata e Ritorno" del Gruppo FS09:30 -- Il Forum Ministeriale italo-francese si svolge presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma e sarà presieduto dal Ministro italiano delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal Ministro francese delegato all'Industria Sebastien Martin. Sarà focalizzato su temi industriali e di cooperazione bilaterale tra Italia e Francia. Previsto un girotavolo per gli operatori. Segue, alle ore 11.30, una conferenza stampa con i due ministri10:00 -- Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano - Workshop annuale organizzato da Anima Sgr dedicato alla previdenza complementare e ai fondi pensione. Interverranno, tra gli altri, Sergio Corbello (Presidente AssoPrevidenza), Alberto Brambilla (Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali) e Davide Gatti (Responsabile Retail & Private, Anima Sgr)14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell'amministratore delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu18:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interverrà all'incontro "Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni". Presso l'Accademia della Scherma, Casa delle Armi, Parco del Foro Italico, Roma- Borsa di Mumbai chiusa per festività- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2025- Risultati di periodo- CDA: Progetto di Bilancio d’esercizio della Capogruppo e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati