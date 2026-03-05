Teatro della Concordia, omaggio ad Anna Magnani e alla forza delle Donne

(Teleborsa) - A ridosso della Festa della Donna,i Monte Castello di Vibio, in provincia di Perugiaomaggio ad. Non la diva, non il premio Oscar, ma la donna nella sua autenticità fierezza, fragile, coraggiosa, ferocemente vera.Scritto e diretto da, lo spettacolo emozionante ed intenso, racconta gli ultimi giorni della celebre attrice, intrecciando il presente con i ricordi di una carriera straordinaria. Sul palco, il talento dihe di recente per la sua toccante interpretazione si è aggiudicata ilIn particolare, la pièce si concentra sul periodo in cui l'indimenticata interprete digià malata ma affronta con coraggio e dignità la fase ormai finale della malattia, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera.Apprezzata per la sua capacità di trasmettere emozioni intense, Anna Magnani è stata una delle maggiori interpreti femminili della storia del cinema. La sua carriera, costellata di successi, l'ha resa un'interprete indimenticabile ma