Teatro della Concordia, omaggio ad Anna Magnani e alla forza delle Donne

il 7 marzo, a ridosso della Festa della Donna, uno spettacolo emozionante ed intenso che racconta il coraggio e l'autenticità di una Donna che diventa simbolo

(Teleborsa) - A ridosso della Festa della Donna, il 7 marzo, torna in scena al Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio, in provincia di Perugia - il teatro storico attivo più piccolo al mondo - "Anna - Racconto di una Storia Vera", omaggio ad Anna Magnani. Non la diva, non il premio Oscar, ma la donna nella sua autenticità fierezza, fragile, coraggiosa, ferocemente vera.

Scritto e diretto da Alessandro Gravano, lo spettacolo emozionante ed intenso, racconta gli ultimi giorni della celebre attrice, intrecciando il presente con i ricordi di una carriera straordinaria. Sul palco, il talento di Patrizia Tamagnini che di recente per la sua toccante interpretazione si è aggiudicata il Premio Leuca come Migliore attrice protagonista.

In particolare, la pièce si concentra sul periodo in cui l'indimenticata interprete di "Roma città aperta" è già malata ma affronta con coraggio e dignità la fase ormai finale della malattia, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera.

Apprezzata per la sua capacità di trasmettere emozioni intense, Anna Magnani è stata una delle maggiori interpreti femminili della storia del cinema. La sua carriera, costellata di successi, l'ha resa un'interprete indimenticabile ma la sua personalità carismatica e ribelle fa sì che ancora oggi sia, universalmente, riconosciuta come un vero e proprio simbolo di ribellione e affermazione femminile.
