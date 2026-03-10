Milano 13:44
44.967 +2,14%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:44
10.395 +1,42%
Francoforte 13:44
23.890 +2,05%

Madrid: brillante l'andamento di Sacyr

Migliori e peggiori
Madrid: brillante l'andamento di Sacyr
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,31%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sacyr, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Sacyr si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,21 Euro. Prima resistenza a 4,28. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,172.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```