Madrid: brillante l'andamento di Sacyr

gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici

Ibex 35

Sacyr

Sacyr

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,31%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,21 Euro. Prima resistenza a 4,28. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,172.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)