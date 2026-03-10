Madrid: brillante l'andamento di Sacyr

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,31%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sacyr
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Sacyr
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,21 Euro. Prima resistenza a 4,28. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,172.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)