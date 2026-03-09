Madrid: brusca correzione per Sacyr

(Teleborsa) - In forte ribasso il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici
, che mostra un -4,71%.
La tendenza ad una settimana di Sacyr
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Sacyr
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,933 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,989. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,903.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)