Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:48
24.676 +0,13%
Dow Jones 19:48
47.163 -0,71%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Madrid: brusca correzione per Sacyr

Migliori e peggiori
Madrid: brusca correzione per Sacyr
(Teleborsa) - In forte ribasso il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che mostra un -4,71%.

La tendenza ad una settimana di Sacyr è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Sacyr mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,933 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,989. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,903.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```