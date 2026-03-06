Milano 12:57
44.113 -1,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:57
10.344 -0,67%
Francoforte 12:57
23.564 -1,06%

Madrid: si concentrano le vendite su Sacyr

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che presenta una flessione del 2,81%.

La tendenza ad una settimana di Sacyr è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Sacyr, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,035 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,183 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,983.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
