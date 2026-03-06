Madrid: si concentrano le vendite su Sacyr

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici
, che presenta una flessione del 2,81%.
La tendenza ad una settimana di Sacyr
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Sacyr
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,035 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,183 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,983.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)