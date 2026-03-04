Milano 11:39
45.031 +1,26%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:39
10.524 +0,38%
Francoforte 11:39
24.128 +1,42%

Madrid: andamento negativo per Sacyr

Madrid: andamento negativo per Sacyr
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, in flessione del 2,06% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Sacyr rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Sacyr, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,053 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,153. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,013.

