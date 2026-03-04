Madrid: andamento negativo per Sacyr

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici
, in flessione del 2,06% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Sacyr
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Sacyr
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,053 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,153. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,013.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)