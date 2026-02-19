Madrid: andamento negativo per Sacyr

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici
, che passa di mano con un calo del 2,36%.
La tendenza ad una settimana di Sacyr
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Sacyr
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,366 Euro con primo supporto visto a 4,268. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,232.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)