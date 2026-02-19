Milano 14:10
45.702 -1,42%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:10
10.622 -0,60%
Francoforte 14:10
25.042 -0,94%

Madrid: andamento negativo per Sacyr

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che passa di mano con un calo del 2,36%.

La tendenza ad una settimana di Sacyr è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Sacyr confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,366 Euro con primo supporto visto a 4,268. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,232.

