Madrid: andamento negativo per Sacyr

gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici

Sacyr

Ibex 35

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 2,36%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,366 Euro con primo supporto visto a 4,268. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,232.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)