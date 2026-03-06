Milano 12:59
44.114 -1,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:59
10.347 -0,64%
Francoforte 12:59
23.552 -1,11%

Piazza Affari: calo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per STMicroelectronics
Ribasso per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che presenta una flessione del 2,26%.
Condividi
```