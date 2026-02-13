Milano 15:57
45.140 -2,34%
Nasdaq 15:57
24.632 -0,23%
Dow Jones 15:57
49.348 -0,21%
Londra 15:57
10.396 -0,06%
Francoforte 15:57
24.825 -0,11%

Piazza Affari: i venditori si accaniscono sull'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: i venditori si accaniscono sull'indice dei titoli bancari in Italia
Profondo rosso per il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 33.510,65 punti, in netto calo del 3,03%.
Condividi
```