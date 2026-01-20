Analisi Tecnica: EUR/CHF del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un -0,15%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,9273. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,9312. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,926.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)