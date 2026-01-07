Milano 13:17
45.666 -0,19%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:17
10.059 -0,63%
Francoforte 13:17
25.040 +0,60%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 6 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.168,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.977. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.359,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
