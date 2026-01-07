Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 6 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.
Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.168,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.977. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.359,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)