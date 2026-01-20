Milano 13:03
44.508 -1,52%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:03
10.083 -1,10%
Francoforte 13:03
24.543 -1,67%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio

Chiusura in rosso per il FTSE Mid Cap, che termina la seduta segnando un calo dello 0,99%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 61.157, con il supporto più immediato individuato in area 60.504. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 60.272.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
