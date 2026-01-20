Milano 13:04
44.518 -1,50%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:04
10.082 -1,11%
Francoforte 13:04
24.546 -1,65%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio

Seduta difficile quella del 19 gennaio per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 31.385,6.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice MDAX. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 31.953,4. Primo supporto visto a 31.101,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 30.817,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```