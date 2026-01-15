Analisi Tecnica: indice MDAX del 14/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio
Ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con una flessione dell'1,44%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'indice MDAX. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32.138,4. Primo supporto a 31.592,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 31.410,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)