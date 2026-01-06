Milano 14:37
45.995 +0,32%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:37
10.112 +1,07%
Francoforte 14:37
24.956 +0,35%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

Effervescente l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,53%.

Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31.838,2, mentre il primo supporto è stimato a 30.686,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32.989,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
