Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,26%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'indice MDAX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 32.350,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 32.094,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 32.606,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)