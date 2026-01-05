Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio
Seduta positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che avanza bene e porta a casa un +1,18%.
Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31.205,4, mentre il primo supporto è stimato a 30.528,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31.882,4.
