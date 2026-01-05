Milano 14:42
45.665 +0,64%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:42
9.982 +0,31%
Francoforte 14:42
24.684 +0,59%

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio

Seduta positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che avanza bene e porta a casa un +1,18%.

Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31.205,4, mentre il primo supporto è stimato a 30.528,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31.882,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
