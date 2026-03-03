Milano 17:35
44.468 -3,92%
Nasdaq 22:00
24.720 -1,09%
Dow Jones 22:00
48.501 -0,83%
Londra 17:40
10.484 -2,75%
Francoforte 17:35
23.791 -3,44%

Borsa: Profondo rosso per Parigi, in discesa del 3,46%

Il CAC40 termina a 8.103,84 punti

Affonda sul mercato Parigi, che esibisce un -3,46% e chiude la seduta a 8.103,84 punti.
