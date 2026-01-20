Milano 19-gen
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 19-gen
10.195 -0,39%
Francoforte 19-gen
24.959 -1,34%

Borsa: Tokyo soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,76%)

Il Nikkei 225 ha iniziato gli scambi a 53.174,58 punti

Il Principale indice azionario giapponese registra una flessione dello 0,76%, a quota 53.174,58 in apertura.
