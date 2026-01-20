Davos, Lutnick: PIL Usa crescerà oltre il 5% nel primo trimestre, UE si astenga da ritorsioni

(Teleborsa) - Il, martedì al meeting annuale del World Economic Forum in corso a Davos, ha dichiarato di prevedere che la, aggiungendo che ie stanno ostacolando una crescita più forte.Lutnick ha anchedel Presidente Donald Trump per i suoi tentativi di ottenere il controllo statunitense sulla Groenlandia. Se l'UE procede con tali ritorsioni, ha affermato Lutnick, "allora torneremo a un'escalation tariffaria del tipo "occhio per occhio"".In merito al PIL, il Segretario al Tesoro statunitense, ha dichiarato, sempre a Davos, di aspettarsi una crescita del PIL reale statunitense quest'anno, mentre ilha previsto una crescita del PIL reale statunitense delper il 2026, con un miglioramento di 0,3 punti percentuali rispetto alle stime di ottobre, grazie ai continui e consistenti investimenti nell'intelligenza artificiale e a prospettive tariffarie più favorevoli.