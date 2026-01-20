Davos, Lutnick: PIL Usa crescerà oltre il 5% nel primo trimestre, UE si astenga da ritorsioni

(Teleborsa) - Il Segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick
, martedì al meeting annuale del World Economic Forum in corso a Davos, ha dichiarato di prevedere che la crescita del PIL statunitense nel primo trimestre supererà il 5%
, aggiungendo che i tassi di interesse sono troppo elevati
e stanno ostacolando una crescita più forte.
Lutnick ha anche avvertito l'Unione Europea di non reagire alle minacce di dazi
del Presidente Donald Trump per i suoi tentativi di ottenere il controllo statunitense sulla Groenlandia. Se l'UE procede con tali ritorsioni, ha affermato Lutnick, "allora torneremo a un'escalation tariffaria del tipo "occhio per occhio"".
In merito al PIL, il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent
, ha dichiarato, sempre a Davos, di aspettarsi una crescita del PIL reale statunitense quest'anno tra il 4% e il 5%
, mentre il Fondo Monetario Internazionale
ha previsto una crescita del PIL reale statunitense del 2,4%
per il 2026, con un miglioramento di 0,3 punti percentuali rispetto alle stime di ottobre, grazie ai continui e consistenti investimenti nell'intelligenza artificiale e a prospettive tariffarie più favorevoli.(Foto: © Jan Mikš / 123RF)