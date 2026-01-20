Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 20:48
25.015 -2,01%
Dow Jones 20:48
48.471 -1,80%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

Davos, Lutnick: PIL Usa crescerà oltre il 5% nel primo trimestre, UE si astenga da ritorsioni

Economia
Davos, Lutnick: PIL Usa crescerà oltre il 5% nel primo trimestre, UE si astenga da ritorsioni
(Teleborsa) - Il Segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick, martedì al meeting annuale del World Economic Forum in corso a Davos, ha dichiarato di prevedere che la crescita del PIL statunitense nel primo trimestre supererà il 5%, aggiungendo che i tassi di interesse sono troppo elevati e stanno ostacolando una crescita più forte.

Lutnick ha anche avvertito l'Unione Europea di non reagire alle minacce di dazi del Presidente Donald Trump per i suoi tentativi di ottenere il controllo statunitense sulla Groenlandia. Se l'UE procede con tali ritorsioni, ha affermato Lutnick, "allora torneremo a un'escalation tariffaria del tipo "occhio per occhio"".

In merito al PIL, il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, ha dichiarato, sempre a Davos, di aspettarsi una crescita del PIL reale statunitense quest'anno tra il 4% e il 5%, mentre il Fondo Monetario Internazionale ha previsto una crescita del PIL reale statunitense del 2,4% per il 2026, con un miglioramento di 0,3 punti percentuali rispetto alle stime di ottobre, grazie ai continui e consistenti investimenti nell'intelligenza artificiale e a prospettive tariffarie più favorevoli.

(Foto: © Jan Mikš / 123RF)
