Milano 13:10
44.564 -1,40%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:10
10.089 -1,04%
Francoforte 13:10
24.573 -1,55%

Francoforte: si concentrano le vendite su Renk

(Teleborsa) - Composto ribasso per Renk, in flessione del 3,18% sui valori precedenti.

L'andamento di Renk nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Renk, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 61,44 Euro. Primo supporto visto a 59,15. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 58,29.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
