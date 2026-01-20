Francoforte: si concentrano le vendite su Renk

(Teleborsa) - Composto ribasso per Renk
, in flessione del 3,18% sui valori precedenti.
L'andamento di Renk
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Renk
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 61,44 Euro. Primo supporto visto a 59,15. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 58,29.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)