A Londra, forte ascesa per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di ingegneria industriale inglese, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,54%.

La tendenza ad una settimana di Spirax-Sarco Engineering è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario tecnico di Spirax-Sarco Engineering mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 72,07 sterline con area di resistenza individuata a quota 75,97. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 70,38.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
