A Londra, forte ascesa per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,54%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 72,07 sterline con area di resistenza individuata a quota 75,97. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 70,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)