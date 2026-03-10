A Londra, forte ascesa per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di ingegneria industriale inglese
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,54%.
La tendenza ad una settimana di Spirax-Sarco Engineering
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Spirax-Sarco Engineering
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 72,07 sterline con area di resistenza individuata a quota 75,97. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 70,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)