Si muove in ribasso Spirax-Sarco Engineering a Londra

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di ingegneria industriale inglese
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,74% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Spirax-Sarco Engineering
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Spirax-Sarco Engineering
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 67,65 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 69,25. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)