Si muove in ribasso Spirax-Sarco Engineering a Londra

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di ingegneria industriale inglese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,74% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Spirax-Sarco Engineering è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Spirax-Sarco Engineering segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 67,65 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 69,25. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 67.

