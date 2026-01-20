Magna Closures: firmato protocollo al Mimit per lo sviluppo sito di Guasticce.

(Teleborsa) -società del gruppo canadese Magna International e tra i principali fornitori a livello globale nel settore automotive, rafforzerà la propria presenza industriale in Italia con un nuovo piano di sviluppo del sito produttivo di Guasticce, in provincia di Livorno. A sostegno degli investimenti previsti dall'azienda, è stato sottoscritto a Palazzo Piacentini, a Roma, alla presenza dele dele dei rappresentanti degli Enti locali coinvolti, un protocollo d'intesa triennale finalizzato a sostenere il percorso di crescita e rafforzamento del sito produttivo."Questa intesa accompagnerà gli investimenti necessari a rendere il sito di Guasticce più competitivo, tutelando occupazione e competenze in un settore cruciale come l'automotive – ha dichiarato–. Un accordo ancor più significativo in un momento di profonda transizione del settore, per il quale l'Italia è protagonista in Europa nel guidare le riforme necessarie a riportare il comparto sulla strada giusta, difendendo competitività e neutralità tecnologica da approcci ideologici"."Quello di oggi è l'ultimo tassello di una collaborazione istituzionale che arriva all'ultimo livello, quello del Governo e che ci consente di mettere in campo quegli strumenti necessari a tutelare e ad accompagnare una presenza industriale strategica, al fine di guardare con ottimismo al futuro di tanti lavoratori e allo sviluppo di un territorio – ha dichiarato–. Tutto ciò – ha aggiunto – è possibile grazie al grande lavoro sviluppato su base territoriale e regionale, che ha visto in questi anni l'interlocuzione continua con l'azienda e la piena condivisione degli obiettivi con le organizzazioni dei lavoratori e i Comuni interessati. Un progetto unico nel suo genere, ma che vogliamo presto replicare perché ci consente degli interventi di politica industriale preventivi e non solo conseguenti a criticità di grave entità".Nel dettaglio, il Protocollo definisce untra l'azienda, il Mimit, la Regione Toscana e i Comuni di Livorno e Collesalvetti, finalizzato ad accompagnare il consolidamento del sito produttivo di Guasticce, che occupa circa 500 addetti ed è una realtà di primaria importanza per il settore.Nell'ambito dell'accordo,si impegna a condividere con le organizzazioni sindacali e le istituzioni l'evoluzione del piano industriale, a investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze del personale e a valutare, in raccordo con le parti sociali, eventuali strumenti di sostegno al lavoro e agli investimenti.dal canto suo, accompagnerà l'impresa nell'approfondimento delle principali misure nazionali a supporto del rilancio industriale, come ad esempio Accordi per l'Innovazione, Contratti di Sviluppo e Fondo per la Transizione Industriale., invece, sosterrà con strumenti regionali la crescita dell'azienda promuovendo attività di ricerca e sviluppo, investimenti qualificati e la formazione continua.assicureranno il proprio contributo al progetto industriale attraverso la partecipazione ai tavoli di concertazione e il monitoraggio dell'attuazione degli impegni e, per quanto di competenza, attivando le opportunità collegate alle aree di crisi industriale complessa.Il protocollo prevede infine un monitoraggio continuo del percorso avviato, volto a garantire continuità produttiva e sviluppo del sito di Guasticce.