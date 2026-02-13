Magna International supera le attese nel quarto trimestre: vendite e utili in crescita

Magna International

(Teleborsa) -ha chiuso l'con risultati delche hanno superato le aspettative degli analisti su tutti i principali parametri finanziari, dimostrando una forte resilienza operativa. Ilha registratoper, segnando un incremento del 2,1% su base annua e battendo la stima del consenso Bloomberg ferma a 10,52 miliardi di dollari. Nonostante laabbia subito una lieve flessione dell'1%, la società è riuscita a espandere il proprio fatturato grazie a un'esecuzione disciplinata e a una migliore performance operativa.L'è salito a, con un balzo del 18% rispetto all'anno precedente, superando ampiamente i 747,5 milioni previsti dagli analisti. Questo risultato ha permesso al margine EBIT rettificato di espandersi di 100 punti base, attestandosi al 7,5%. L'utile per azione rettificato è balzato a 2,18 dollari, superando sia il dato dell'anno precedente sia le stime di mercato di 1,80 dollari. Al netto delle voci straordinarie, l'è stato di 0 dollari, influenzato daperSul fronte della, l'azienda ha generato un robustodinel trimestre, chiudendo l'anno con una posizione di cassa di 1,6 miliardi.Sulla scia di questa solida generazione di cassa, Magna ha annunciato un aumento del, segnando il sedicesimo anno consecutivo di crescita della cedola.Il CEOha espresso fiducia nella capacità dell'azienda di mantenere questo slancio anche nel 2026, puntando su una strategia di allocazione del capitale che privilegia il valore per gli azionisti.Per il, la società prevede ricavi compresi tra 41,9 e 43,5 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato tra 6,25 e 7,25 dollari. Magna intende inoltre completare il piano di riacquisto di azioni proprie, procedendo al buyback dei restanti 22 milioni di titoli disponibili nell'ambito dell'attuale autorizzazione.