New York: scambi negativi per Apple
(Teleborsa) - Pressione sulla casa di Cupertino, che tratta con una perdita del 2,15%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Apple mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,79%, rispetto a -4,1% dell'indice americano).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 253,3 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 258. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 262,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
