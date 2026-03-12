New York: scambi negativi per Apple

(Teleborsa) - Pressione sulla casa di Cupertino , che tratta con una perdita del 2,15%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Apple mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,79%, rispetto a -4,1% dell' indice americano ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 253,3 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 258. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 262,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



