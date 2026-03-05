Francoforte: risultato positivo per Traton

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Traton
, che tratta in utile del 2,39% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Traton
è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Traton
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,03 Euro con area di resistenza individuata a quota 32,99. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)