Piazza Affari: andamento negativo per Italmobiliare

holding di partecipazioni

Italmobiliare

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,26%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 28,58 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 27,93. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 27,72.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)