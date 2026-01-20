Milano 13:19
Piazza Affari: andamento negativo per Italmobiliare

(Teleborsa) - Ribasso per la holding di partecipazioni, che presenta una flessione del 2,26%.

La tendenza ad una settimana di Italmobiliare è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 28,58 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 27,93. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 27,72.

