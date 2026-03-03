Piazza Affari: brusca correzione per Telecom Italia

compagnia telefonica

FTSE MIB

Telecom

principale indice della Borsa di Milano

azienda telefonica

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la, che esibisce una perdita secca del 5,21% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell', mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,6187 Euro. Primo supporto visto a 0,5777. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,5591.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)