Piazza Affari: balza in avanti Telecom Italia

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia telefonica
, che avanza bene dell'1,92%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Telecom
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, l'azienda telefonica
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,6547 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,6389. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,6705.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)