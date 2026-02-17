Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:54
24.680 -0,21%
Dow Jones 17:54
49.564 +0,13%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Telecom Italia
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia telefonica, che avanza bene dell'1,92%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Telecom più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, l'azienda telefonica è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,6547 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,6389. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,6705.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
