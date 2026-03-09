Piazza Affari: sell-off per Webuild

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, che tratta in perdita del 3,91% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Webuild
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Webuild
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,85.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)