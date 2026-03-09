Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:06
24.617 -0,11%
Dow Jones 20:06
47.147 -0,75%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: sell-off per Webuild

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che tratta in perdita del 3,91% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Webuild è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Webuild mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
