Milano 10:54
44.548 -3,74%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:54
10.514 -2,47%
Francoforte 10:54
23.817 -3,33%

Webuild, scendono le quotazioni a Piazza Affari

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,88% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Webuild, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Webuild evidenzia un declino dei corsi verso area 3,097 Euro con prima area di resistenza vista a 3,159. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,075.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
