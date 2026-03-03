Webuild, scendono le quotazioni a Piazza Affari

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,88% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Webuild
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Webuild
evidenzia un declino dei corsi verso area 3,097 Euro con prima area di resistenza vista a 3,159. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,075.
