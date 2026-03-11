Milano 14:59
44.875 -0,72%
Nasdaq 14:59
25.071 +0,46%
Dow Jones 14:59
47.512 -0,41%
Londra 14:59
10.335 -0,74%
Francoforte 14:58
23.680 -1,20%

Piazza Affari: giornata depressa per DiaSorin

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per DiaSorin
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda produttrice di apparati diagnostici, con una flessione del 2,27%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di DiaSorin rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di medio periodo della società biotecnologica ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 69,18 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 70,98, mentre il primo supporto è stimato a 67,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```