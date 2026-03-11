Piazza Affari: giornata depressa per DiaSorin

azienda produttrice di apparati diagnostici

FTSE MIB

DiaSorin

principale indice della Borsa di Milano

società biotecnologica

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l', con una flessione del 2,27%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di medio periodo dellaribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 69,18 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 70,98, mentre il primo supporto è stimato a 67,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)