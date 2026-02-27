Piazza Affari: andamento sostenuto per Prysmian

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, che tratta in utile del 3,30% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prysmian
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda produttrice di cavi
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 105 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 101,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 108,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)