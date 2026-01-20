Si muove in ribasso Hellofresh a Francoforte

(Teleborsa) - Retrocede molto Hellofresh
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,47%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hellofresh
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Hellofresh
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,375 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,665. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,275.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)