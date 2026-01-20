Milano 13:25
44.497 -1,55%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:25
10.081 -1,12%
Francoforte 13:25
24.551 -1,63%

Si muove in ribasso Hellofresh a Francoforte

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso Hellofresh a Francoforte
(Teleborsa) - Retrocede molto Hellofresh, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,47%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hellofresh più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Hellofresh mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,375 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,665. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,275.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
