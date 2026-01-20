Si muove in ribasso Hellofresh a Francoforte

Hellofresh

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,47%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,375 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,665. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,275.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)