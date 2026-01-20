Zoppas (ICE): agroalimentare italiano in crescita, export a 70 miliardi

(Teleborsa) - "Lcontinua a rappresentare. Su, il settore ha raggiunto. Una crescita significativa rispetto aiL'ICE sostiene questo sviluppo attraverso: organizziamo collettive all'estero, portiamo buyer internazionali in Italia, come inel mondo per facilitare i contatti commerciali e risolvere questioni burocratiche e certificative". Lo ha dichiarato"Il riconoscimento della, sostenuto dal Governo, ha rappresentato un forte contributo strategico. Le iniziative promozionali legate a questo riconoscimento, avviate con la cena al, hanno elevato la percezione dei prodotti italiani sui mercati esteri. Gli imprenditori confermano che questo ha rafforzato il posizionamento dell'alto di gamma italiano, valorizzando l'intera filiera agroalimentare.Progetti innovativi come la, dimostrano l'approccio lungimirante nella promozione del Made in Italy, che ha contribuito ad aumentare quel soft power che consente ai nostri prodotti di competere con maggiore efficacia sui mercati internazionali", conclude Zoppas.