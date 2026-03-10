Milano 9:19
Francia, sale il surplus delle partite correnti a gennaio

(Teleborsa) - Il saldo delle partite correnti francese mostra a gennaio 2026 un surplus di 2,1 miliardi di euro, rispetto all'avanzo di 0,1 miliardi di euro di dicembre. Lo rivela la Banque de France.

L'Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude ad aprile con un saldo negativo di 1,8 miliardi, in miglioramento rispetto ai -4,3 miliardi del mese precedente e contro i -5,2 miliardi attesi dagli analisti.

Sale l'export che si attesta a 53,4 miliardi (da 53 miliardi), mentre le importazioni sono scese a 55,3 miliardi (da 57,3 miliardi).
