ICE, Zoppas: il food service è un pilastro del Made in Italy

(Teleborsa) - A Beer&Food Attraction (oggi alla giornata conclusiva), nel contesto dell'International Horeca Meeting, si è tenuto il talk 'Mercato dei consumi fuori casa fra carovita e inflazione. Tendenze e best practice per andare oltre la crisi'. Durante il convegno è intervenuto anche Matteo Zoppas, Presidente di ICE, l'Agenzia Internazionale Commercio Estero, che ha approfondito ilin generalein particolare,: "Il fuori casa, che all'estero viene chiamato 'food service', perchè rappresenta uno dei canali più importanti, soprattutto per la costruzione dell'identità dei brand. In genere, si ritiene che un buon posizionamento nel fuori casa e nella ristorazione garantisca una: quando le aziende entrano nel retail, il marchio è già noto e questo permette di ottenere rotazioni migliori a scaffale. Diventa quindi fondamentale valorizzare la catena del Food Service, che per l'agroalimentare italiano all'estero è un asset di grande interesse".Il settore sta crescendo e segna numeri incoraggianti, come spiega Zoppas: "L'agroalimentare sta vivendo una: siamo passati dai 69,5 miliardi di euro del 2024 ai 73 miliardi (dato da confermare) del 2025. Questa crescita continua è superiore alla media dei valori unitari, con l'agroalimentare che performa circa 2 punti percentuali sopra il resto dei settori".Tuttavia, restano alcune criticità: "rilevante. Sul totale di 73 miliardi, l'agroalimentare negli Stati Uniti pesa per circa 8 miliardi (7,9 miliardi per l'esattezza), una quota molto importante. Dobbiamo fare il massimo per preservare il mercato statunitense nonostante queste problematiche, che speriamo siano transitorie. Ilagisce invece come un "dazio sul dazio", complicando ulteriormente gli scambi. L'infine, mostra che il prodotto agroalimentare italiano ha mostrato una buona tenuta fino a settembre, ma ora sta soffrendo. Bisogna capire se si tratti di una logica di magazzino (stock-in/stock-out) o di una problematica strutturale; tra gennaio e febbraio i listini vengono solitamente rivisti, questo potrebbe comportare une avere un impatto sui volumi, considerando anche l'che non si può trascurare".