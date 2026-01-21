Analisi Tecnica: GBP/USD del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un +0,19%.
L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3478 e primo supporto individuato a 1,3385. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3571.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)