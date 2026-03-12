Milano 10:05
Piazza Affari: i venditori si accaniscono sul comparto media dell'Italia

Giornata da dimenticare per l'indice media italiano, che retrocede a 8.688,76 punti, ritracciando del 3,21%.
