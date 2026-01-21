Fed, Corte Suprema scettica sul licenziamento di Cook da parte di Trump

(Teleborsa) - Il giudice della Corte Supremahail procuratore degli Stati Uniti, John Sauer, che lesecondo cui il presidente Donald Trump potrebbe licenziare la governatrice della Federal Reserve Lisa Cook senza controllo giurisdizionale "".Il commento di Kavanaugh è uno dei tanti quesiti critici rivolti a Sauer dai giudici della Corte, durante l', in cui si sta discutendo se a Cook debba rimanere in carica mentre contesta, presso i tribunali inferiori, il tentativo di Trump di licenziarla per accuse non provate di frode ipotecaria."La vostra posizione secondo cui non esiste alcuna revisione giudiziaria, nessun processo richiesto, nessun rimedio disponibile, un limite molto basso per la causa - che solo il presidente può determinare - e che indebolirebbe, se non distruggerebbe, l'indipendenza della Federal Reserve", ha affermato Kavanaugh,La giudice Ketanji Brown Jackson, riferendosi alla causa pendente ha chiesto a SauerTrump, che in questi mesi ha attaccato la banca centrale per non avere abbassato i tassi e ha portato in tribunale anche il presidente della Fed, Jerome Powell, su problemi di budget nella ristrutturazione dell'edificio della Fed."La vera domanda èdal fatto di permettere a Cook di rimanere in carica durante la pendenza di questo caso?", ha chiesto anche Jackson, riferendosi alla causa intentata da Cook, tuttora pendente presso un tribunale distrettuale federale. Sauer ha risposto: "Affermiamo che il permesso a Cook di rimanere in carica ha causato un danno grave e irreparabile alla percezione pubblica della Federal Reserve". Jackson ha chiesto: "Avete prove diverse dal parere del presidente?"Se Cook e Powell venissero rimossi dal board della Fed, composto da sette membri, Trump sarebbe in grado di nominare la maggioranza del board e, almeno in teoria, di avere maggiore influenza sulle decisioni sui tassi di interesse. Le argomentazioni orali alla Corte Suprema arrivanoda parte della Procura degli Stati Uniti a Washington, D.C., per il costoso progetto di ristrutturazione dell'edificio della banca centrale.