Fed, Waller: decisione sui tassi di interesse di marzo dipenderà dai prossimi dati sul mercato del lavoro

(Teleborsa) - Il governatore della Federal Reserve, Christopher Waller
, ha affermato che la sua decisione di sostenere o meno un taglio dei tassi di interesse alla prossima riunione
di politica monetaria della banca centrale statunitense dipenderà dai prossimi dati sul mercato del lavoro
.
Waller ha affermato che potrebbe essere opportuno mantenere i tassi invariati
alla prossima riunione del Federal Open Market Committee del 17-18 marzo, se i dati sul mercato del lavoro di febbraio indicheranno, come a gennaio, una diminuzione dei rischi al ribasso per il mercato del lavoro
.
"Tuttavia, se le buone notizie
sul mercato del lavoro di gennaio venissero riviste o svanissero a febbraio
, ciò sosterrebbe la mia posizione all'ultima riunione del FOMC, secondo cui una riduzione di 25 punti base
del tasso di riferimento era appropriata e che tale taglio dovrebbe essere effettuato nella riunione di marzo
", ha affermato mercoledì in un discorso preparato per un evento a Washington con la National Association for Business Economics.
Come emerso dai verbali della riunione
del Federal Open Market Committee di fine gennaio, pubblicati la scorsa settimana, Waller aveva espresso dissenso
rispetto alla decisione del FOMC di lasciare invariato il tasso di riferimento, affermando di preferire una riduzione di un quarto di punto
a causa dei segnali di debolezza del mercato del lavoro
. Ma, i dati sull'occupazione
pubblicati dopo la riunione del FOMC hanno delineato una situazione migliore del previsto
, suggerendo la stabilizzazione
del mercato del lavoro. Infatti, l'economia statunitense ha creato posti di lavoro
a un ritmo sostenuto e il tasso di disoccupazione
è diminuito.
"Supponendo che l'inflazione di fondo
continui a segnalare che siamo vicini al nostro obiettivo del 2%
, la chiave per definire una politica adeguata sarà la mia visione del mercato del lavoro", ha affermato Waller. "Allo stato attuale, considero questi due possibili risultati simili al lancio di una moneta".
Pur accogliendo i dati positivi, Waller ha affermato di temere che essi "possano contenere più rumore che segnali
", soprattutto perché le revisioni dei dati nel rapporto hanno anche mostrato che la creazione netta di posti di lavoro nel 2025 era prossima allo zero
.
Non resta che aspettare il prossimo job report di febbraio
, che il Bureau of Labor Statistics pubblicherà il 6 marzo 2026
.
Pochi giorni dopo sarà pubblicato il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo di febbraio
, in calendario l'11 marzo, ovvero una settimana prima della prossima riunione del FOMC, e, insieme al rapporto sul lavoro, ha rimarcato il governatore, "costituirà una base importante per il mio giudizio sull'orientamento appropriato della politica monetaria".
Parlando delle prospettive sull'inflazione
, Waller ha nuovamente affermato di continuare a escludere gli effetti delle politiche commerciali
del presidente Donald Trump nella sua valutazione dell'inflazione.
"Credo che quella che chiamo inflazione di fondo – inflazione senza gli effetti dei dazi – sia vicina all'obiettivo del 2% del FOMC
", ha affermato.
Waller ha anche affermato che è improbabile
che la decisione della Corte Suprema
di venerdì scorso di annullare
una parte consistente dei dazi che Trump ha implementato utilizzando i poteri di emergenza abbia un impatto significativo
sulla sua visione su come la Fed dovrebbe definire la politica monetaria.