Francoforte: performance negativa per Hellofresh

(Teleborsa) - Pressione su Hellofresh, che tratta con una perdita del 2,09%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hellofresh rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Analizzando lo scenario di Hellofresh si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 5,209 Euro. Prima resistenza a 5,339. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 5,161.

