Traton scivola in fondo al mercato di Francoforte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione su Traton, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,89%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Traton, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Traton suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,93 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,67.

