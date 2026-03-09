Traton scivola in fondo al mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Pressione su Traton
, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,89%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Traton
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Traton
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,93 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,67.
