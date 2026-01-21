Milano 14:15
44.195 -1,16%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:15
10.115 -0,11%
Francoforte 14:15
24.413 -1,18%

L'Occitane, rumors: valuta IPO negli USA dopo delisting da Hong Kong nel 2024

Finanza, IPO
L'Occitane, rumors: valuta IPO negli USA dopo delisting da Hong Kong nel 2024
(Teleborsa) - L'Occitane Groupe potrebbe tornare in Borsa dopo il delisting di ottobre 2024 dall'Hong Kong Stock Exchange. Questa volta, la quotazione sarebbe però negli Stati Uniti. Lo scrive Bloomberg, citando fonti a conoscenza della situazione, secondo cui il rivenditore di prodotti per la cura della pelle sta valutando un'offerta pubblica iniziale (IPO) negli USA già quest'anno.

L'azienda sta lavorando con JPMorgan Chase e Morgan Stanley per la potenziale quotazione, hanno affermato le fonti. Reinold Geiger e i suoi sostenitori hanno privatizzato L'Occitane nel 2024, ponendo fine alla sua permanenza di 14 anni alla borsa di Hong Kong. L'operazione ha valutato l'azienda circa 6 miliardi di euro.
Condividi
```