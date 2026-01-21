L'Occitane, rumors: valuta IPO negli USA dopo delisting da Hong Kong nel 2024

JPMorgan Chase

Morgan Stanley

(Teleborsa) -dopo il delisting di ottobre 2024 dall'Hong Kong Stock Exchange. Questa volta, la quotazione sarebbe però. Lo scrive Bloomberg, citando fonti a conoscenza della situazione, secondo cui il rivenditore di prodotti per la cura della pelle sta valutando un'offerta pubblica iniziale (IPO) negli USA già quest'anno.L'azienda staper la potenziale quotazione, hanno affermato le fonti. Reinold Geiger e i suoi sostenitori hanno privatizzato L'Occitane nel 2024, ponendo fine alla sua permanenza di 14 anni alla borsa di Hong Kong. L'operazione ha valutato l'azienda circa 6 miliardi di euro.