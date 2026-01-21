Milano 10:48
44.378 -0,75%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:48
10.122 -0,05%
Francoforte 10:48
24.558 -0,59%

Londra: nuovo spunto rialzista per Diageo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda di bevande alcoliche, che avanza bene del 2,70%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Diageo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Diageo, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 16,5 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 16,89 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
