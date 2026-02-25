Diageo scambia in rosso a Londra

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda di bevande alcoliche
, che soffre con un calo del 6,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diageo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Diageo
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 18,03 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 17,26. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 18,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)