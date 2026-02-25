Diageo scambia in rosso a Londra

azienda di bevande alcoliche

(Teleborsa) - Scende sul mercato l', che soffre con un calo del 6,24%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 18,03 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 17,26. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 18,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)